På boldbanerne på Skovvangsskolen i Aarhus fik onsdagens middagsfrikvarter en uheldig afslutning.

Mens en gruppe elever var i fuld gang med at holde pause, blev en skoleelev påkørt af en græsslåmaskine.

Det skriver Jyllands-Posten.

Eleven, en otteårig pige, fik en skade på det ene ben og var nødt til at blive hentet af en ambulance.

Den 44-årige mandlige kommunale medarbejder, der påkørte pigen med græsslåmaskinen er blevet afhørt af politiet.

Manden, der havde kørt græsslåmaskinen, forklarede til politiet, at han havde været i færd med at slå græs, da pigen snublede foran græsslåmaskinen. Selvom han bremsede, kunne han ikke undgå at påkøre pigen, forklarede han.

Børne- og Ungeforvaltningen i Aarhus Kommune samt Teknik og Miljø, der er ansvarlig for græsklipning på kommunens arealer, er blevet orienteret om sagen og oplyser, at retningslinjerne for græsslåning nu vil blive gennemgået igen og eventuelt revurderet, hvis der er behov for det.

På trods af skaden på benet har pigen det ifølge Skovvangsskolens skoleleder Søren Hildebrand efter omstændighederne godt. Han forventer, at hun er tilbage i skole igen fredag morgen.

De elever, der var til stede, da deres skolekammerat blev kørt ned, har fået mulighed for at tale ulykken igennem med psykologer fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der har været til stede på skolen torsdag for at hjælpe både lærere og elever med at håndtere den ulykkelige episode, de var vidne til.

»Det var jo voldsomt for eleverne at se deres klassekammerat blive kørt ned. Derfor har vi haft samtaler med dem i går og vi taler med dem igen i dag. Det er vigtigt, at vi får talt om episoden med alle eleverne på skolen og taget de bekymringer, de kunne have bagefter,« siger skoleleder Søren Hildebrand til Jyllands-Posten.

Skolelederen lover, at Skovvangsskolen fremadrettet vil have et skærpet tilsyn med græsslåningen og sikre, at der ikke er børn på de af skolens områder, hvor der kan være maskiner.