To timer og tredive minutter.

Så lang tid tog det politiet et finde hele seks blister, der alle var påvirket af enten stoffer, alkohol eller manglen på kørekort i Odsherred Kommune.

Torsdag eftermiddag og aften var Midt- og Vestsjællands Politi – som de har været i store dele af sommeren i sommerhuskommunen – på vejene. Det skriver TV2 Øst.

»Vi er ret forundrede over, at vi endnu engang, og så på en torsdag, sigter så mange for at køre påvirket, for vi har flere gange gjort opmærksom på, at vi er synligt til stede i området,« siger Martin Bjerregaard, der er kommunikationsrådgiver hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Han synes, det er tankevækkende, at man vælger at sætte sig i en bil og kører, når man er påvirket. En anden overraskelse er, at det hen over sommeren har vist sig, at det faktisk er de lokale i højere grad end turisterne, som ryger i færdselskontrol-fælden.

Sammenlignet med sidste år er der desuden sket en stigning i antallet af overtrædelser af færdselsloven.

Således så torsdagens lovovertrædelser ud: