»Hvis jeg ikke får hjælp, går jeg ud og slår ihjel.«

Sådan var ordlyden i to opkald til 112, som en 23-årig mand foretog tirsdag formiddag.

Første gang manden ringede var klokken 8.17. Ti minutter senere foretog han endnu et opkald, hvor budskabet var det samme. Det fik sundhedspersonalet i den anden ende af røret til at melde truslerne til politiet, som herefter tog ud til mandens adresse. Det oplyser Kristina Frandsen, der er anklager ved Nordjyllands Politi.

To betjente troppede op ved den 23-årige mand og her udviklede det sig ifølge sigtelsen voldeligt.

Den 23-årig slog en af politimmændene i hovedet med en knyttet næve, hvilket gav betjenten et mærke, men ellers ingen alvorlige skader.

Derfor blev den 23-årige ikke bare sigtet for at have fremsat trusler over telefonen, men fik ligeledes en sigtelse for vold mod tjenestemand i funktion.

Den 23-årige blev anholdt og er onsdag formiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør. Her er manden blevet varetægtsfængslet i fire uger.

»Der er frygt for, at han vil fortsætte med at begå trusler eller vold, så derfor bliver han varetægtsfængslet,« forklarer Kristina Frandsen.

Ved grundlovsforhøret nægtede manden sig skyldig. Han forklarede, ifølge Kristina Frandsen, at han godt kunne huske, at der kom nogle til adressen, men at han ikke troede på, at de var fra politiet. Han forklarede yderligere, at han bare havde forsøgt at lukke døren og nægtede at have slået nogen.

Men på baggrund af vidneudsagn fra politibetjentene vurderede dommeren, at der var begrundet mistanke for, at den 23-årige havde slået betjenten.

Der ligger for nuværende ingen oplysninger om, at manden skulle være psykisk syg eller påvirket af stoffer, da episoden udspillede sig. Derfor er manden fængslet i arresten og ikke i surrogat.

Den 23-årige mand har udbedt sig betænkningstid i forhold til at kære afgørelsen.