For blot en uge siden kørte en familie rundt i den sølvgrå Hyundai i30 på veje omgivet af sneklædte bjergtinder og enorme søer i det nordlige Slovakiet.

I dag kan selvsamme bil være et af dansk politis stærkeste bevismaterialer i efterforskningen af Korsørmanden.

Den slovakiske familie var lykkeligt uvidende om bilens fortid, indtil de i torsdags fik besøg af kriminalteknikere fra den slovakiske ordensmagt, der på foranledning af dansk politi bad om nøglerne til den sølvgrå Hyundai i30, der var parkeret i indkørslen.

Bilen havde tidligere været registreret i Danmark, hvor den i 2016 blev købt af Korsørmanden, der er sigtet for bortførelse og voldtægter af en 13-årig pige, et voldtægtsforsøg i Sorø og drabet på Emilie Meng.



Nu kan B.T. så bringe billeder af den sølvgrå Hyundai i30.



Billederne er taget i vinter af den slovakiske familie, som har ejet bilen siden slutningen af 2021.



Her ses den Hyundai i30, som i sidste uge blev konfiskeret af slovakisk politi. Bilen blev i perioden 2016 til 2021 ejet af den 32-årige mand, der onsdag blev sigtet for drabet på Emilie Meng. Vis mere Her ses den Hyundai i30, som i sidste uge blev konfiskeret af slovakisk politi. Bilen blev i perioden 2016 til 2021 ejet af den 32-årige mand, der onsdag blev sigtet for drabet på Emilie Meng.

Ifølte B.T.'s oplysninger ejede Korsørmanden bilen fra juni 2016 til marts 2021, hvor køretøjet blev afmeldt efter en totalskade.

Her blev bilen af forsikringsselskabet Gjensidige solgt til en dansk autoophugger og efterfølgende solgt til udlandet. På den måde havnede Hyundai i30'eren til sidst i Slovakiet.

I flere østeuropæiske lande driver firmaer forretning ved at opkøbe ødelagte biler og istandsætte dem, men den slovakiske familie har oplyst, at de ikke ved, i hvor høj grad den sølvgrå Hyundai i30 blev istandsat, før de overtog den.

Detaljen er interessant, da den pensionerede kriminaltekniker Bent Hytholm tidligere på ugen forklarede, at dna bliver forringet, når en bil skifter hænder og bliver repareret.

Onsdag afholdt Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi et pressemøde, hvor man oplyste, at Korsørmanden er blevet sigtet for drabet af Emilie Meng.

I den forbindelse kom politiet selv ind på den Hyundai i30, som B.T. den seneste uge har skrevet en række artikler om.

»Der kan i øvrigt i forhold til bilen oplyses, at politiet som led i vores aktuelle efterforskning har lokaliseret bilen i Slovakiet, og i samarbejde med de lokale politimyndigheder og deres forbindelsesofficer i Europol er bilen blevet sikret, og bilen skal nu underkastes undersøgelser af danske kriminalteknikere,« lød det på pressemødet.

Bilen er interessant for det danske politi, fordi Korsørmanden kørte i den i sommeren 2016.

I juli samme år forsvandt Emilie Meng, og senere blev en lys Hyundai i30 efterlyst, efter den blev fanget på et overvågningskamera om natten på Korsør Station, hvor hun sidst blev set i live.

Den slovakiske familie har over for B.T. fremvist en tidligere registreringsafgift på bilen som dokumentation for, at Korsørmanden tidligere har ejet bilen. En underskrevet kvittering fra politiet dokumenterer desuden beslaglæggelsen af bilen 20. april.

Korsørmanden er varetægtsfængslet indtil 11. maj. Udover drabet på Emilie Meng og bortførelsen af den 13-årige pige i Kirkerup er han også sigtet for at have overfaldet og forsøgt at voldtage en 15-årig efterskoleelev i Sorø i november sidste år.

Hans advokat oplyste tidligere onsdag til B.T., at han nægter alt.

»Min klient nægter sig skyldig. Og jeg skal gøre opmærksom på, ligesom det blev nævnt på pressemødet, at der altså kun er tale om en sigtelse,« sagde mandens forsvarsadvokat, Karina Skou.