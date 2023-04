Politi og brandvæsen er onsdag aften rykket ud til en gårdbrand ved byen Fangel syd for Odense.

Henrik Krøjgaard, som er vagtchef ved Fyns Politi, oplyser til B.T., at ilden er opstået i nogle høballer i en lade.

På billeder fra stedet kan man se, at ilden har spredt sig, og at flammerne har fortæret en del af taget på laden.

»Jeg har ikke overblik over det fulde omfang af branden på nuværende tidspunkt,« siger vagtchefen.

Henrik Krøjgaard kan dog oplyse, at politiet og brandvæsenet tidligere i dag ved 12.30-tiden blev kaldt ud til en brand på den samme gård.

Også her var der tale om ild i nogle høballer.

»Noget kunne tyde på, at man måske ikke har været opmærksom nok derude, men det er endnu for tidligt at sige mere om, hvad der kan være sket,« lyder det fra vagtchefen.

I skrivende stund arbejder brandvæsenet på stedet med at slukke flammerne.

Henrik Krøjgaard oplyser, at brandårsagen vil blive undersøgt nærmere i de kommende dage.

Han har ikke modtaget meldinger om personskade i forbindelse med branden.