Kl. 03:16 i nat fik Nordjyllands Politi en alvorlig anmeldelse.

To mænd havde forsøgt at røve en Cirkle K på Hadsundvej 212 i Aalborg Øst.

Det fortæller Nordjyllands Politi på Twitter.

De gik op til kassen og truede ekspedienten med en softgun-pistol og ville have kassebeholdningen.

Efter ekspedienten flere gange fortalte dem, at personen ikke kunne få adgang til pengene, fordi det var et lukket kassesystem, løb de fra stedet i en ukendt retning.

»Vi er selvfølgelig interesserede i at høre fra folk, der eventuelt har set de to gerningsmænd eller ved, hvem der er i besiddelse af denne karakteristiske gule maske. Det er sådan en maske fra 'Fredag d. 13'-filmen, har vi fundet frem til,« siger vagtchef for Nordjyllands Politi Torben Larsen.

Overvågningskameraet viser, at mændende har følgende kendetegn.

Den førstes kendetegn:

Mand,

185 cm

Almindelig af bygning

Lys i huden

Iført grøn hættetrøje

Sort maske

Den andens kendetegn:

Mand

175 cm

Lys i huden.

Iført hvid hættetrøje

Gul maske med røde striber ("fredag den 13" maske)

Sorte bukser

Sorte sko

Torben Larsen fortæller, at ekspedienten slap med skrækken under nattens hændelse.

Ring til Nordjyllands politi på telefon 114, hvis du har set gerningsmændene eller har andre oplysninger om sagen.

Opdateres...