Onsdag aften havde Fyns Politi igen succes med at fange en af de røvere, der for tiden gør livet som butiksmedarbejder usikkert i Odense.

Det sker kun et døgn efter, at gerningsmanden med en køkkenkniv forsøgte at røve en Coop 365-butik i Odense-forstaden Hjallese.

»Jeg kan bekræfte, at vi i går har fanget en yngre 17-årig mand fra området – og at han sidder her endnu,« siger vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland.

Den sigtede 17-årige står dermed nu overfor en retssag, og det er vel at mærke uden, at røveriet gav nogen form for pote.

Som B.T. beskrev onsdag, så fik den unge gerningsmand nemlig ingen kontanter med sig fra Coop-butikken på grund af et særligt lukket kassesystem, som medarbejderne ikke kan tage kontanter fra.

Anholdelsen kommer efter, at flere borgere har tippet politiet.

Det samme var tilfældet efter anholdelsen af en anden røver, der stod bag det første røveri i rækken af de nu fire røverier, der er begået inden for kort tid i Odense.

Politiet efterlyser stadig gerningsmændene bag to andre røverier begået 6. og 7. februar i henholdsvis en Coop 365 og en Meny-butik.