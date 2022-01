En sag om hærværk mod en jødisk gravplads i Aalborg nærmer sig sin afslutning.

Mandag skal sagen behandles i Vestre Landsret, efter den i november 2021 blev udsat.

Dengang valgte dommeren at udskyde retssagen, da der manglede svar på en teknisk undersøgelse fra gerningsstedet.

Det er en 29-årig mand, der er tiltalt i sagen. Han er anklaget for at have udført hærværk mod en jødisk gravplads i Aalborg, idet der blev hældt rød maling ud over murværk på gravpladsen og efterladt dukker med rød maling på. Derudover var der hængt løbesedler op fra Nordfront, som er en højreekstremistisk bevægelse.

4. april 2021 blev der hældt rød maling på en jødisk gravplads i Aalborg. Foto: Byrd/Jean Nonboe Vis mere 4. april 2021 blev der hældt rød maling på en jødisk gravplads i Aalborg. Foto: Byrd/Jean Nonboe

Hærværket fandt sted 4. april 2021 og den nu 29-årige mand blev anholdt 10 dage senere.

Manden blev idømt et års ubetinget fængsel i byretten. I straffen indgik desuden en reststraf fra en tidligere sag, hvor manden var dømt for trusler og våbenbesiddelse.

Ved Retten i Aalborg blev den 29-årige mand dømt efter straffelovens paragraf 266b, som er bedre kendt som racismeparagraffen. Dommen ankede han på stedet.

Den 29-årige sad fængslet i omkring et halvt år, inden han i november 2021 blev løsladt i forbindelse med at sagen blev udskudt.

Her var begrundelsen, at der var en risiko for, at dommen ved Vestre Landsret ikke blev længere, end den periode, som den 29-årige allerede havde siddet fængslet. Ligesom man på det tidspunkt ikke kendte datoen for, hvornår landsretten kunne behandle sagen.

Der er afsat to dage til sagen, og dommen forventes afsagt tirsdag klokken 16.