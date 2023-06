Rockeren har i årevis spillet en central rolle rockerklubben - nu er han fængslet i en sag om kokain.

Manden er i dag, torsdag, blevet fremstillet i Københavns dommervagt, hvor han blev præsenteret for sigtelsen om, at han var den angivelige bagmand i en narkoring.

Rockeren nægter sig skyldig og ville iøvrigt ikke udtale sig.

Narkosagen indeholder to forhold. Det første er tilbage fra 28. december, hvor han mistænkes for sammen med foreløbigt ukendte medgerningsmænd under skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af et kilo kokain.

Her mener politiet, at han på en SKY ECC krypto-telefon under profilnavnet ARTCDX aftalte at købe omtalte narkoen af en profil, der dækkede sig under profilnavnet G3JJUT.

Samme dag fik en person, han kendte, ved 17-tiden ifølge sigtelsen overdraget narkoen i Kerteminde.

Sagens andet forhold udspandt sig 28. februar 2021. Her beskriver sigtelsen, hvordan han - ligeledes under skærpende omstændigheder -igen var i besiddelse af et kilo kokain og i den forbindelse organiserede en narkohandel.

Atter kommunikerede han ifølge sigtelsen om købet på en SKY ECC kryptotelefon under samme profilnavn.

Denne gang var det en profil, der kaldte sig 904NWS, der overdrog narkoen til en person, der dækkede sig under profilnavnet KN6G90, på Amager Strandvej.

Sigtelsen beskriver, hvordan at det skete efter aftale med den narkosigtede rocker.

Ifølge oplysninger til B.T. var manden tidligere del af rockerklubben Satudarah, hvor han blandt andet har haft titlen af sergent at arms på Amager.

Da de danske Satudarah-afdelinger tidligere i år i fællesskab droppede ud af omtalte klub og istedet stiftede klubben Comanches MC, fulgte den kokain-mistænkte rocker med.

Manden har ligeledes haft en voldelig sidebeskæftigelse som Brøndby-hooligan.

Manden er tidligere dømt flere gange for grov vold - en gang som del af et tæskehold - samt frihedsberøvelse.

