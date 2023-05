Rockerklubben Comanches er blevet smidt ud af deres rockerborg på Amager.

Beslutningen blev taget onsdag af kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune, der i de næste tre måneder forbyder rockerne at vise sig på adressen Bjørnbaksvej 12.

Det kommer bag på advokat Anders Schønnemann, der repræsenterer udlejeren af industriejendommen i Tårnby.

»Jeg er meget forundret over, at der er truffet afgørelse i sagen, fordi jeg har fået meddelelse om, at Tårnby Kommune er indstillet på at afvente med at træffe afgørelse indtil, der ligger en afgørelse for klagenævnet,« siger Anders Schønnemann til B.T.

Rockerklubben gik indtil for seks dage siden under navnet Satudarah MC, men de valgte at nedlægge klubben for at genopstå under navnet Comanches MC.

I en pressemeddelelse onsdag skrev kommunen, at man igennem længere tid har arbejdet på at forbyde rockernes klubaktiviteter på adressen Bjørnbaksvej 12.

Comanches klubhus ligger tæt på flere skoler og institutioner samt en skolebotanisk have, hvilket er med til at skabe utryghed for borgerne, mener kommunen.

Kommunen har brugt samlingsstedsloven fra 2017. Den giver kommuner mulighed for at forbyde brugen af bestemte adresser, hvis brugerne af stedet generer eller skaber utryghed for lokalsamfundet. Herefter er det op til kommunalbestyrelsen at nedlægge et forbud.

»Jeg har bedt om aktindsigt i forhold til, hvad det er for nogle oplysninger, som Tårnby Kommune bygger deres instiling om forholdsforbud på. Der har jeg kun fået en delvis aktindsigt på, hvor man har undtaget nogle dokumenter, som jeg tror er væsentlige for, at man kan forstå, hvilke overvejelser det er, kommunen har gjort sig.«

»Derfor har jeg anmodet om aktindsigt i det fulde materiale, det har jeg ikke fået, derfor har jeg klaget over delvist medhold i mine anmodninger om aktindsigt. Og så har jeg bedt om, at den klage bliver tillagt opsættende virkning, så min frist for at komme med bemærkninger i forhold til partshøring bliver udsat på, om jeg får fuld aktindsigt,« fortæller advokaten, der altså repræsenterer udlejeren af ejendommen og ikke rockerne, der lejer bygningen.

Ifølge Anders Schønnemann har kommunen fortalt, at de er indstillet på at vente med at træffe afgørelse i sagen. Derfor mener han heller ikke, at kommunen onsdag kunne udstede forbuddet.

Men hos Tårnby Kommune fortæller man, at der tale om to forskellige sager.

»Sagen er den, at der bliver kørt to forskellige sager. Den ene er en plansag – det er den, hvor afgørelsen er udskudt. Det er ikke den aktuelle sag, der handler om utryghed og følger samlingsstedloven. Plansagen eller planloven, der er udskudt, handler om, at de har etableret klubhus i et erhvervsområde,« oplyser Tårnby Kommune.

Hvis kommunen nedlægger et forbud efter planloven, vil det ifølge kommunen betyde et permanent forbud. Det gældende forbud gælder for tre måneder.

Samtidig med rockerne blev smidt på porten sendte Henriette Krag, der er direktør for børne-, kultur-, teknik- og miljøområdet i kommunen en besked ud til forældrene i kommunen.

I besked, som B.T. har set, skriver direktøren, at man har valgt smide lejerne af ejendommen ud, da de skaber utryghed i lokalområdet for borgerne – især børn og unge.