»Hvis jeg bliver udvist til Afghanistan, så sender jeg Taliban efter dig eller andre.«

Sådan lød i kort form hovedbudskabet fra en 29-årig mand, da han ifølge politiets sigtelse i løbet af sommeren i to omgange fremsatte trusler over for to forskellige, kvindelige embedsmænd i Hjemrejsestyrelsen.

Truslerne faldt telefonisk, mens manden var indsat i Vestre Fængsel, indtil han kunne tvangsudsendes.

I en dom fra Østre Landsret fra oktober 2019 blev den unge afghaner idømt to et halvt års fængsel for trusler af forskellig art og grov vold. Samtidig besluttede landsretten, at han skulle udvises til Afghanistan med en forbud mod at indrejse i Danmark for bestandigt.

Men i en telefonsamtale med en ansat i Hjemrejsestyrelsen ved middagstid 24. juni i år var han bestemt ikke begejstret for udsigten til at skulle vende tilbage til sit hjemland.

»Hvis Hjemrejsestyrelsen udsender mig med tvang til Afghanistan, vil jeg gå til våbentræning hos Taliban og komme tilbage til Danmark. Jeg kender dig, jeg kender dit fulde navn og jeg kan sagtens finde dig,« lød truslen for ham til den kvindelige embedsmand ifølge politiets sigtelse.

Knap en måned senere – 21. juli – var han igen på krigsstien fra Vestre Fængsel over for en anden ansat i Hjemrejsestyrelsen.

»Hvis jeg bliver sendt ud, skal Danmark vide, at det tager højst fem dage, før jeg er retur, og så tager jeg hævn på de mennesker, der har sat mig i fængsel – lige fra anklager til vidnerne. Jeg vil hævne mig på min svigerfar, fordi han var med til at sætte mig i fængsel. Jeg skal nok udradere min svigerfar – og anklageren, fordi anklageren har fiflet med beviserne,« lød det ifølge politiets sigtelse fra afghaneren.

Da den 29-årige tirsdag blev fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København, nægtede han sig skyldig i at have fremsat trusler mod kvinderne i Hjemrejsestyrelsen.

Det var rigtigt, at han havde snakket i telefon med dem, men han hævdede, at han kun havde sagt, at hvis han blev udsendt til Afghanistan, så havde han ikke andet valg end at tilslutte sig Taliban.

Dommeren vurderede dog, at der var så meget hold i sigtelserne om at have fremsat trusler, at han blev varetægtsfængslet for foreløbig to uger.