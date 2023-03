Lyt til artiklen

Rapperen Miklo er af Østre Landsret blevet idømt fire års fængsel efter en stor sag om røveri, frihedsberøvelse og vold.

Det er en skærpelse af den dom, Miklo fik i byretten, der lød på tre år og ni måneders fængsel.

Også den medtiltalte rapper Musa Mohamud Ahmed fik stadfæstet sin dom på fire års fængsel.

Sammen med en tredje mand var de tiltalt for at have lokket tre mænd i en fælde, hvor mændene blev narret til at tro, at de skulle mødes med en 14-årig pige ved navn Cecilie.

Men da de trådte ind i en lejlighed på Nordre Fasanvej på Frederiksberg, ventede der sig en ubehagelig overraskelse.

»Da hun åbnede døren til lejligheden, nåede jeg kun at smide skoene i entreen, så blev jeg overfaldet af tre mænd, der kom stormende ud fra toilettet,« fortalte et af ofrene som vidne i retten.

Herefter blev han – ligesom de to øvrige ofre – mishandlet med slag og spark, inden de blev lænket til en radiator med håndjern og tvunget til at udlevere et hævekort eller på anden vis skaffe penge, inden de blev sluppet fri. En af dem med en brækket kæbe.

Undervejs i sagen hævdede de nu dømte mænd, at de ville lokke mændene til som en slags privat selvtægt mod pædofile.

Den tredje gerningsmand – 20-årige Villads Vestergaard Hedelin Jørgensen – blev idømt fængsel i fire et halvt år i byretten. Han valgte som den eneste ikke at anke dommen.

Under ankesagen formåede rapperen Miklo også at blive sigtet for dødstrusler mod tre kvinder, ligesom han blev fyret fra pladeselskabet.

