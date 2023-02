Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Rapperen Miklo sidder nu dobbelt varetægtsfængslet.

Ud over fængslingen og udsigten til en mulig lang fængselsstraf bliver han nu også fyret.

Pladeselskabet Universal Music, der har udgivet den 25-årige musikers sange, har netop meddelt, at de har opsagt samarbejdet med Miklo.

Det skriver Gaffa.

Det sker blandt andet, efter B.T. mandag kunne fortælle, om den nye sigtelse mod Miklo, hvis borgerlige navn er Anders Henckel Johansen.

»Det er meget ulykkelige omstændigheder for alle involverede, og vi er derfor blevet enige med artisten om at afbryde samarbejdet omgående,« siger Universals managing director, Casper Bengtson til B.T.

Rapperen blev fremstillet i et grundlovsforhør i Københavns Byret mandag. Her blev han sigtet for trusler om drab, voldtægt og vold, der skulle være blevet fremsat mod tre kvinder, som har vidnet mod den 25-årige rapper.

Det skulle blandt andet være sket under en retssag i Østre Landsret.

Her er den danske rapper, der nægter sig skyldig, tiltalt i en stor sag om røveri, frihedsberøvelse og vold, da han sammen med fire andre stod for at lokke intetanende mænd i sexfælder med unge piger. Ifølge rapperens egen forklaring i byretten var det for at hævne sig på pædofile.

Her skulle han den 30. januar i retten have sagt til de tre kvinder, der vidnede imod ham:

»Jeg slår jer ihjel.«

Igen 4. februar skulle han have truet kvinderne.

Til en fest i et musikstudie, der fandt sted midt om natten, skulle han have ringet til to af kvinderne.

»Vi tager jer med ned til MP- (formentlig slang for Mjølnerparken, red.) kælderen og klipper jer skaldet og får ti mænd til at voldtage jer. I skal bare få hende X (en af de forurettede kvinder, red.) til ikke at snakke,« lød det angivelig fra den kendte rapper i telefonsamtalen midt om natten.

Den 25-årige rapper nægtede sig skyldig i sigtelserne.

Han blev varetægtsfængslet i 17 dage.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Universal Music.