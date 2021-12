En realitydeltager i midten af tyverne er i weekenden blev anholdt og sigtet for at have begået en voldtægt i Odense.

Den mandlige kendis, der var flankeret af sin advokat, nægtede sig skyldig, da han blev fremstillet i grundlovsforhør søndag formiddag.

Her kom det ifølge forklaringerne frem, at han skulle have slået hende flere gange både i ansigtet og på kroppen, inden han angiveligt voldtog kvinden.

Forbrydelsen, som realitydeltageren nu er sigtet for, skulle have fundet sted i en lejlighed i Odense centrum efter en bytur. Vedkommende, der nu er sigtet for den voldsomme forbrydelse, blev anholdt klokken fire søndag morgen.

Ved grundlovsforhøret forlød det desuden, at kvinden trak et samtykke til samleje tilbage efter, at volden indtraf. Det var dog - ifølge kvindens forklaring - først, da hun råbte om hjælp, at kendissen stoppede.

Under episoden skulle kvinden flere gange have bedt realitydeltageren om at stoppe, foruden hun også flere gange skulle have sagt nej.

Voldtægten har angiveligt fundet sted omkring klokken to natten til søndag. Det viser retsbogen, som B.T. har fået indsigt i.

I første omgang blev den mandlige realitydeltager, der også er populær på Youtube, varetægtsfængslet, men den afgørelse kærede han til landsretten, som valgte at løslade ham.

Grundlovsforhøret foregik på anmodning fra anklageren bag lukkede døre. Det var en anmoning, som forsvaret bakkede op om.

Desuden blev det oplyst ved grundlovsforhøret, at den sigtedes telefon skulle undersøges for at klarlægge, hvilken korrespondence han har haft med vidner i sagen.

De involverede parter skulle have været forbi et diskotek i Odense, hvor der angiveligt også kunne hentes vidner i sagen.

I første omgang blev den sigtede ført til Odense Arrest, hvor han skulle have siddet i tre uger, men landsretten valgte altså at løslade ham.