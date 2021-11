En eftermiddag i maj 2020 hørte nogle beboere i en af Odenses sydlige forstæder en mærkværdig lyd fra en nabohave. Lyden viste sig at være et dødsskrig fra katten Mismis.

»De tror først, det er et lille barn eller sådan noget,« siger anklager ved Fyns Politi Klaus Holten Kristensen.

I en have fandt de en våd og forkommen kat fanget i en mårfælde, som var puttet ned i en vandtønde fyldt med koldt vand, så katten med navnet Mismis kun lige kunne trække vejret. Der havde den siddet siden samme morgen - i omkring syv timer.

Den ansvarlige for det scenarie er en 55-årig mand, der ved Retten i Odense tirsdag er blevet idømt 40 dages fængsel for dyremishandling. Dommen er betinget af samfundstjeneste.

Katten Mismis tilhører en af mandens naboer og havde flere gange i løbet af foråret 2020 været på uanmeldt - og bestemt også uønsket - besøg hos den 55-årige mand.

»Det, der så slår hovedet på sømmet var, at den to gange er inde i hans hus,« forklarer anklager Klaus Holten Kristensen og fortsætter:

»Sidste gang ligger den oppe i hans seng. Det bliver han så sur over, at han på sin arbejdsplads låner en mårfælde.«

Mårfælden stiller han op i sin have, og så går det hverken værre eller bedre, end at katten på et tidspunkt i løbet af aftenen 26. maj eller natten til 27. maj går i fælden. Det opdager den 55-årige næste morgen, inden han skal på arbejde. Han tager fælden med Mismis og stiller den i en tønde, som han bruger til at samle regnvand i.

Tønden er næsten fuld, og vandet har en temperatur på cirka 13 grader.

»Han stiller fælden, som ellers har ligget vandret på græsplanen, lodret ned. Det gør så, at katten lige akkurat kan klamre sig til en klap,« siger Klaus Holten Kristensen.

På den måde sidder den skråtstillet og klamrer sig til livet. Imens er manden taget på arbejde.

»Den sidder delvist i vand, der er så meget vand i, at der kun er nogle få centimeter for oven, så den kan trække vejret,« siger anklageren.

Imellem klokken 13.00 og 14.00 bliver katten så fundet af naboerne, som hører skriget fra katten, de først tror stammer fra et barn. Katten overlever, men er meget afkølet på grund af det kolde vand.

»Den klarer det, men er mildest talt noget forkommen,« siger anklageren.

Da den 55-årige kommer hjem fra arbejde ved tretiden, er han ikke i kridthuset hos Mismis' ejer, der i mellemtiden har fundet ud af, hvad der er sket.

»Han kunne godt se, at han måske var gået over stregen, og han fik også ved sit udsagn nogle på ørerne af katteejeren, der kom ilende til senere.«

I dyrevelfærdslovens øjne er dyremishandling ikke bare dyremishandling. Loven svarer til den gamle dyreværnslov og er inddelt i tre niveauer, uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr og til sidst mishandling.

Den 55-årige er blevet dømt for det sidste, og når det er tilfældet, er en bødestraf ikke nok. Så skal man som udgangspunkt i fængsel. Men da den 55-årige ikke er tidligere straffet, slipper han med en betinget dom og samfundstjeneste.

En skærpende omstændighed har været, at den 55-årige har haft tid til at fortryde sin handling undervejs. For eksempel kunne han have undladt at stille fælden med katten op i en vandtønde. Han vidste, at vand kan bruges til at forskrække katte, men nøjedes ikke med at give Mismis et sprøjt med haveslangen.

»Men han har valgt en noget mere radikal løsning, må man sige.«