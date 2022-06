Lyt til artiklen

Fredag eftermiddag er der faldet dom i en voldtægtssag mod en tidligere deltager i Paradise Hotel.

Retten i Aarhus har dømt den unge mand skyldig i voldtægt, og han straffes med fængsel i et år og to måneder. Voldtægten blev begået mod hans 22-årige veninde og tidligere roomie.

Forbrydelsen skete 27. august sidste år, da kvinden vågnede op, hvor hun indså, hvad der foregik.

Derudover skal den dømte betale en erstatning til kvinden på 35.000 kroner samt sagens omkostninger. Han har anket dommen på stedet.

Anklagemyndigheden gik efter en fængselsstraf på et år og seks måneder og fremhævede blandt andet beskeder sendt mellem de to og ikke mindst en telefonsamtale mellem dem, som den forurettede havde optaget på video.

Her lød fra den dømte, at han ‘var stiv og liderlig’, og at han havde gjort noget ‘utilgiveligt’ og undskyldte.

Den tidligere reality-deltager har hele vejen igennem nægtet sig skyldig og holdt fast i, at der slet ikke fandt noget samleje sted den formiddag i den forurettedes lejlighed.

Den tiltaltes forsvarer Henrik Hougaard har samtidig ikke ment, anklagemyndigheden har kunnet bevise, at der er fundet samleje sted, og at der – hvis der altså har været samleje – ikke har været samtykke, samt at forurettede havde til forsæt at gennemføre samlejet uden samtykke.

Han har lagt vægt på, at det var den unge kvinde, der inviterede den tiltalte hjem i sin lejlighed, at hun talte med ham om at have en trekant, og at tiltalte, ifølge forurettede, stoppede, da hun sagde stop.

Endvidere har forsvareren også hæftet sig ved, at der gik adskillige dage, før hun anmeldte sagen, og at hun på videoen ikke virkede traumatiseret, men mere opførte sig som om, det var et slags realityshow.

Men alt dette tilsidesatte retten altså, hvorfor manden fik dommen på et år og to måneder.

