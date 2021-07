Slagteren 'Kødriget' er yderst populær. Måske lidt for populær faktisk. For nu har slagteren nemlig haft indbrud af nogle kødglade tyvknægte.

Det skete lige midt i det, de to ejere, Jonas og Simon, troede skulle være deres sommerferie, men i slagterbutikker stod pludselig et helt tomt køleskab.

For tyven var løbet med alt det lækre kød, som da også vil have været en dyr fornøjelse at skulle betale for.

»'Kunden' har snuppet alle vore dry age højreb, danske wagyu højreb, masser af vin samt vores musikanlæg,« skriver Kødriget på Facebook.

De to gutter, der ejer slagteren, som ligger lidt nord for Esbjerg, virker dog til at tage indbruddet med oprejst pande. De omtaler nemlig tyven som 'kunden', der ikke kunne vente på, at de åbnede igen efter ferien, og som om tyveriet var en fejl, når de beskriver det på deres Facebook:

»Men da vi hverken har selvbetjenings kasser eller scan og betal i butikken, har kunden glemt at betale for sine varer?«

Ifølge JydskeVestkysten har tyven stjålet for mere end 100.000 kroner vare, og ejerne vil derfor meget gerne høre fra folk, der har set noget mistænkeligt.

»Skulle nogle have set noget mistænksom eller fået tilbudt ufattelig billigt kød/vin, må i meget gerne henvende jer til os,« skriver de på Facebook.