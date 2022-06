Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er ikke engang fem måneder siden sidst, og nu har den populære frisørsalon Uno Más på Aarhus Ø igen haft besøg af ubudne gæster.

Det blev endnu engang til en smadret rude og stjålne varer – mens det sidste gang på mystisk vis 'bare' var fire barbermaskiner, indbrudstyvene løb afsted med, var det denne gang penge.

Det fortæller salonens ejer Mathias Camilo til B.T., der nu opfordrer beboere og erhvervsdrivende i området til at holde ekstra godt øje.

»Vi tror, vi ved, hvem det er, for vi kan se ham på overvågningskameraet,« fortæller han og forsikrer om, at politiet også har modtaget billederne af tyven.

På overvågningsbillederne, som Mathias Camilo beskriver over for B.T., ser man, hvordan en ung mand først smadrer en rude, træder ind i butikken og derefter løber afsted med pengekassen.

Det er på trods af, at de ikke har særligt mange penge liggende i kassen, fortæller han.

Indbruddet fandt sted natten til mandag omkring klokken halv et. Sidste gang fangede de også tyvene på overvågningen – men han tror ikke, der er tale om de samme gerningsmænd som sidst.

Men ifølge Mathias Camilo har flere andre af de små boder nede omkring Bassin 7 været plaget af lignende indbrud for nylig – derfor har han også en klar opfordring.

»Folk må gerne være lidt opmærksomme på, hvem der render rundt hernede. Der er mange kroge herude, som man kan gemme sig i mellem bygningerne, og politiet og vagterne herude kommer ikke meget nede ved vores område.«

»Så en form for nabohjælp ville være godt,« siger han.

Han mener, at der på bare to uger har været fem indbrud i de små forretninger omkring havnebadet og Bassin 7.

Og det er særligt et problem, fordi de helst skal have deres forretninger til at kunne køre rundt og ikke frygte indbrud hele tiden.

»Også personalet skal være trygge ved at stå alene om aftenen nede i salonen og i de andre boder.«

Indbruddet er meldt til Østjyllands Politi, fortæller Mathias Camilo. Det har ikke været muligt på nuværende tidspunkt at få en kommentar fra politiet.