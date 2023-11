En politimand fra Nordsjælland er torsdag eftermiddag blevet kendt skyldig i blufærdighedskrænkelser mod to kvinder.

Dommen på 20 dages betinget fængsel fra byretten i Hillerød vil ifølge hans forsvarer betyde, at den 59-årige politiassistent mister sin stilling. Derfor ankede han på stedet dommen.

Den høje og slanke mand lyttede roligt, da dommen fra den enige domsmandsret blev læst højt.

Retten fandt ham skyldig i to tilfælde af blufærdighedskrænkelser mod to kvinder ansat i en afdeling af Frederikssund Kommune, som han havde berøring med som kommunens kontaktperson i Nordsjællands Politi.

De to blufærdighedskrænkelser drejede sig dels om at have forsøgt at kysse en kvinde på munden i marts 2017 på et hotel i Holland, selv om hun ikke var indforstået med det.

Og dels i at have klappet en anden kvinde på bagdelen og aet hendes baller under et udendørs vejsyn i Jægerspris i oktober 2021.

Derimod blev politimanden frikendt for alle øvrige tiltalepunkter, der også omfattede påståede blufærdighedskrænkelser mod to andre kvinder.

Selvom retten troede på kvindernes forklaringer, fandt man dog ikke, at de øvrige episoder var så grove, at der var tale om blufærdighedskrænkelser i straffelovens forstand.

Domsmandsretten fandt i modsætning til anklageren heller ikke, at politimanden skulle dømmes for tjenestemisbrug i nogle af tilfældene, selv om han blandt andet havde været i uniform og taget en af kvinderne på låret, mens hun var passager i en patruljevogn.

Retten fandt dog ikke, at han i kontakten med kvinderne havde udnyttet sin stilling som politimand.

Med udmålingen af den betingede straf lagde retten blandt andet vægt på, at et af forholdene var sket helt tilbage i 2017 og at politimanden har gode personlige forhold.

Politimanden var ifølge anklageskriftet blevet tiltalt for ved fem forskellige lejligheder i perioden 2017-2023 at have krænket blufærdigheden hos fire forskellige kvinder.

I flere af tilfældene skete det ifølge anklageskriftet, mens han var i tjeneste, og derfor var der i disse tilfælde også tale om stillingsmisbrug efter anklagemyndighedens opfattelse. Men den udlægning afviste retten altså.

De fire kvinder fortalte som vidner blandt andet om uønskede kram og tilnærmelser, ligesom et par af kvinderne mærkede ivrige forsøg på kys samt berøringer af lår eller bagdel.

I sin afsluttende procedure understregede anklager Thomas Rasmussen fra Statsadvokaten i København, at de fire kvinder i sagen som vidner havde afgivet detaljerede og troværdige forklaringer om de situationer, som de havde oplevet som krænkende og grænseoverskridende.

»Tiltaltes adfærd har både været overraskende og uønsket i alle tilfælde. Der var ikke tale om forsigtige forsøg på intim kontakt, men snarere er kvinderne blevet overrumplede.«

»Tilmed var der i flere af tilfældene tale om, at kvinderne vidste, at han var til stede som ansat i politiet. Det har været en skærpende omstændighed, for autoritetstroen til ham som politimand led et knæk. Man må gerne være kærlig, men der er en grænse, som ikke må overskrides, som det er sket i denne sag,« tilføjede anklageren.

Derfor nedlagde han påstand om, at den 59-årige politimand skulle idømmes en straf på ikke under 40 dages fængsel.

Som følge af sagen har den nordsjællandske politimand været suspenderet, siden han blev tiltalt.

Som vidner under sagen fortalte tre kvindelige ansatte i Frederikssund Kommune blandt andet, hvordan de på tomandshånd havde oplevet situationer med politimanden, som de følte var ubehagelige og grænseoverskridende.

Som en forholdsregel blev det besluttet i den afdeling i kommunen, som havde hyppig kontakt med ham som kontaktperson i Nordsjællands Politi, at ingen kvinde skulle være alene sammen med ham.

På et tidspunkt havde en afdelingschef på sit eget kontor oplevet, at politimanden umotiveret havde krammet hende og forsøgt at kysse hende på munden.

Og kort tid efter vendte en nyansat kvinde i samme afdeling stærkt rystet tilbage efter en tjenesterejse til udlandet med politimanden.

Her oplevede kvinden, at politimanden målrettet jagtede hende. Og da de en aften vendte tilbage til deres fælles hotel, blev hun udsat for en meget fysisk tilnærmelse, da resten af deltagerne havde taget en elevator.

Foran hendes værelsesdør på hotellet tog han omkring midnat ifølge hendes forklaring fat i hende, krammede hende og kyssede hende rundt omkring i ansigtet og på munden, ligesom han forsøgte at stikke sin tunge ind i hendes mund.

»Må jeg få et kys, må jeg få et kys,« lød det fra ham, indtil kvinden ifølge sin egen forklaring skubbede ham væk og sagde »nej«.

»Jeg fumlede med min hotelnøgle, for min eneste tanke var at komme ind på mit værelse og få smækket ham ude. Hvis han først kom med derind, er jeg jo færdig og kan ikke gøre noget. Straks efter fik jeg kvalme, og alt stod ud af mig,« fortalte den yngre kvinde i vidneskranken.