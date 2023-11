»Jeg kan stadig mærke hans følende klap i min numse. Han var jo politimand og i uniform, så jeg var fuldstændig paf. Det var SÅ grænseoverskridende.«

En kvindelig ansat i Frederikssund Kommune var stærkt chokeret og rystet, da hun under et vejsyn i Jægerspris for to år siden første gang kom i kontakt med en politimand fra Nordsjællands Politi.

Det kom frem torsdag formiddag ved byretten i Hillerød.

Her er den 59-årige politiassistent tiltalt for fem forhold om tjenestemisbrug og blufærdighedskrænkelse i perioden 2017-2023.

Den høje og slanke politimand nægter sig skyldig.

Han benægter kategorisk at have krænket kvinderne, og kan ikke give nogen forklaring på, hvorfor han nu er tiltalt for i fem tilfælde at have krænket fire forskellige kvinder.

»Man kan sige, at mennesker er forskellige og har forskellige opfattelse af situationer.«

»Det med at kramme er noget, som jeg har gjort i mange år. Jeg har også fået et tilnavn om det af mine kolleger og samarbejdspartnere. Jeg har overhovedet ikke haft en fornemmelse af at have krænket nogens grænser,« forklarede politimanden i retten.

Den kvindelige ansatte, der vidnede om blandt andet at være blevet klappet i numsen af den uniformerede politimand, var inden mødet med politimanden udtrykkeligt blevet advaret af sine kolleger om at være alene med ham.

»Vi lavede i afdelingen en forholdsregel om, at ingen kvinder skulle køre alene med ham, selv om han var vores faste kontaktperson i Nordsjællands Politi i forbindelse med vejsyn,« fortalte afdelingschefen for den kvindelige ansatte i vidneskranken.

Afdelingschefen havde i starten af 2017 også selv oplevet, at politimanden på hendes kontor umotiveret havde krammet hende og forsøgt at kysse hende på munden.

Og kort tid efter vendte en nyansat kvinde i samme afdeling stærkt rystet tilbage efter en tjenesterejse til udlandet med politimanden.

Her oplevede kvinden, at politimanden målrettet jagtede hende. Og da de en aften vendte tilbage til deres fælles hotel, blev hun udsat for en meget fysisk tilnærmelse, da resten af deltagerne havde taget en elevator.

Foran hendes værelsesdør på hotellet tog han omkring midnat ifølge hendes forklaring fat i hende, krammede hende og kyssede hende rundt omkring i ansigtet og på munden, ligesom han forsøgte at stikke sin tunge ind i hendes mund.

»Må jeg få et kys, må jeg få et kys,« lød det fra ham, indtil kvinden ifølge sin egen forklaring skubbede ham væk og sagde »nej«.

»Jeg fumlede med min hotelnøgle, for min eneste tanke var at komme ind på mit værelse og få smækket han ude. Hvis han først kom med derind, er jeg jo færdig og kan ikke gøre noget. Straks efter fik jeg kvalme, og alt stod ud af mig,« fortalte den yngre kvinde i vidneskranken.

På resten af turen har hun held til at undgå politimanden, men tilbage på arbejdet mandag morgen, fortæller hun sin leder om oplevelserne, og de beslutter i fællesskab, at kvinden skal skrive en mail til politimanden fra sin arbejdsmail.

»Jeg synes, at du var meget nærgående og grænseoverskridende. Jeg følte, at du som repræsentant for ordensmagten i den grad forsøgte at misbruge din magt.«

»Jeg var faktisk rigtig bange, da jeg stod alene med dig, da de andre havde taget elevatoren. Jeg følte mig truet og udsat, fordi du simpelthen overrumplede mig.«

Der ventes at falde dom i sagen senere torsdag eftermiddag.