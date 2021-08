Syd- og Sønderjyllands Politi bliver for tiden kontaktet af adskillige danskere fra hele landet, der har været udsat for samme oplevelse.

En eller flere fupmagere udgiver sig for at være fra 'politiet i Sønderborg' i et forsøg på vriste personfølsomme oplysninger ud af folk.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Gerningsmændene forsøger at få borgere til udgive cpr-numre, kontonumre eller andre oplysninger.

Nej....det er ikke os, der ringer fra "Sønderborg Politi" og vil have dine bank oplysninger #politidk https://t.co/q9hEr5hecL — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) August 24, 2021

Når opkaldet foretages, benytter fupmagerne en teknik, der får det til at se ud som om, de ringer fra et andet nummer, end de i virkeligheden gør.

I pressemeddelelsen lyder det også, at nummerviseren angiver et telefonnummer, som før i tiden har tilhørt politiet i Sønderborg.

Men Syd- og Sønderjyllands Politi slår fast, myndighederne aldrig beder om disse oplysninger telefonisk. Det gælder både cpr-numre, bankoplysninger eller andre oplysninger.

Borgere opfordres i stedet til blot at lægge røret på.