I kølvandet på det koldblodige drab på åben københavnsk gade torsdag eftermiddag søger politiet nu vidner, der måtte have set gerningsmanden flygte fra stedet.

Skudepisoden fandt sted i krydset ved Herholdtsgade og Nyropsgade på Vesterbro omkring klokken 17.15.

En gerningsmand iført orange jakke og kasket fra budtjenesten Just Eat og en blå taske fra Wolt affyrede her på klos hold flere skud mod en 37-årig mand, der blev ramt i hovedet og efterfølgende afgik ved døden.

Herefter flygtede gerningsmanden på løbehjul via Nyropsgade ved siden af Q8-tankstationen og fortsatte på ad Kampmannsgade mod søerne. Nu iført mørkt tøj.

I en pressemeddelelse oplyser politiet, at den formodede gerningsmand er set i området allerede klokken 16.44.

Umiddelbart har han været alene.

»Vi har en omfattende efterforskning og har blandt andet gennem videoovervågning kunnet etablere den foreløbige flugtrute.«

»Men vi beder også om hjælp fra enhver, der torsdag har set person i dette område med denne beskrivelse, som vi endnu ikke har talt med. Kontakt os på 1-1-4,« siger leder af Afdeling for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, vicepolitiinspektør Brian Belling.

Politiet har tidligere delt et signalement af gerningsmanden, der beskrives som 170 centimeter høj og spinkel.

Han havde på gerningstidspunktet trukket en hætte over hovedet.

Umiddelbart efter skudepisoden blev et større område omkring gerningsstedet spærret af, mens politiet arbejdede på stedet. Her blev der sikret spor og foretaget forskellige undersøgelser af retsteknikere.

Senere kunne vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard på en kort pressebriefing oplyse, at motivet for skuddrabet fortsat er ukendt, men at politiet arbejder ud fra en teori om, at det har været målrettet.

Om drabet har relation til den verserende bandekonflikt mellem Hells Angels og den forbudte bande Loyal to Familia, var der ifølge vicepolitiinspektøren intet, der pegede i retning af, men han kontaterede, at den 37-årige i forvejen var kendt af politiet i anden sammenhæng.

Opdateres ...