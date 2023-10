En 37-årig mand er torsdag blevet dræbt af gentagne skud affyret på klos hold i det indre København.

Det oplyser Københavns Politi.

»Vi har ingen anelse om, hvad motivet er,« lyder det fra politiet.

Den 37-årige mand blev dræbt af skud omkring klokken 17.18 torsdag.

Gerningsmanden skal være kommet kørende på et løbehjul, iført en orange jakke og en taske af den type, der typisk bruges til madlevering.

Her blev den 37-årige mand »skudt gentagne gange på klos hold,« lyder det fra politiet på et mindre pressemøde.

Samtidig fortæller vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard, at den dræbte 37-årige mand er kendt af politiet.

Men ikke for banderelaterede sager, sagde vicepolitiinspektøren.

Politiet jager nu gerningsmanden, der beskrives som 170 centimeter høj og spinkel af bygning. Han havde hætten trukket op over hovedet.

Han blev set kørende fra stedet nær Bremen Teatret i retning af en nærliggende tankstation.

»Vi arbejder på mange mulige teorier. Det er for tidligt at sige, hvilken retning det kommer til at gå,« siger Jesper Bangsgaard.

Tidligere kunne B.T.s udsendte reporter berette om store mængder politi på stedet omkring Nyropsgade og Herholdtsgade.

Store dele af området har siden drabet været spærret, mens politiet har arbejdet på stedet.

Og folk, der enten har boet på hotel i området eller haft en bil parkeret i den nærliggende parkeringskælder, har ikke kunne komme ind.

B.T. følger sagen …