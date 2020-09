Politiet i Østjylland leder fortsat efter 21-årige Sofie Hauge Kyneb, der ikke er set siden onsdag formiddag, hvor hun skulle være mødt ind på sit arbejde.

Nu deler de billede af den jakke, hun muligvis er iført.

'Vi har en formodning om, at hun kan have den grå jakke på, som ses på billederne her,' skriver politiet på Twitter.

Dertil deler de disse billeder:

Vi leder fortsat intensivt efter Sofie. Vi har en formodning om, at hun kan have den grå jakke på, som ses på billederne her.



Ring til os med det samme, hvis du finder jakken eller ser Sofie. #politidk pic.twitter.com/FGWdQSxlR3 — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) September 3, 2020

Politiet har torsdag ledt efter Sofie Hauge Kyneb i den nordlige del af Aarhus Havn uden held. Man har både forsøgt med dykkere og helikopter.

Desuden har et stort hold fra organisationen Missing People samlet over 100 frivillige, der sent torsdag eftermiddag drog ud i Marselisborg Skov, hvor de i hold finkæmmer området.

Hun beskrives som en slank kvinde, der er 177 centimeter høj, og som sidst er set iført bordeaux/vinrøde løse bukser, en lyserød T-shirt, en lysebrun fløjlsjakke og hvide sko af mærket Adidas.

Har du set Sofie, kan du kontakte Østjyllands Politi på telefonnummer 114.