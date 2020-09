120 mennesker i grønne veste har samlet sig i Marselisborg Skov i Aarhus for at lede efter 21-årige Sofie Hauge Kyneb, der har været forsvundet siden onsdag formiddag.

På vestene står der 'Missing People,' som er den frivillige organisation, der har tilbudt at hjælpe politiet med deres eftersøgning.

»Gør hvad I kan, tag pauser, når I har brug for det. Det gælder ikke om at være hurtig, det gælder om at være grundig,« lyder det fra den frivillige indsatsleder fra Missing People, Lasse Bostrup Kull, der har stillet sig op på en forhøjning for at råbe de mange fremmødte op.

De var samlet ved Naturcenter Ørnereden, der ligger inde i skoven, før de påbegyndte eftersøgningen til fods.

Foto: Jens Anton Havskov Hansen Vis mere Foto: Jens Anton Havskov Hansen

Der er ikke mange, der taler sammen, og de fleste har et alvorligt blik i øjnene.

Lasse Bostrup Kull siger til B.T., at de mange frivillige fortsætter med eftersøgningen i Marselisborgskovene frem til klokken 20. Det er et meget tæt og meget kuperet område, der skal afsøges.

Kort efter de mange mennesker gik afsted fortalte indsatslederen, at der var mødt så mange op, at de ikke havde nok grønne veste.

Sofie Hauge Kyneb skulle være mødt på arbejde onsdag, men hun dukkede aldrig op, og Østjyllands Politi er på bar bund.

Man har blandt andet søgt i den nordlige del af Aarhus havn med både dykkere og helikoptere torsdag uden held.

Også familie og venner har ledt efter hende i Aarhus by og den skov, hvor de cirka 100 mennesker opdelt i flere hold leder efter Sofie Hauge Kyneb torsdag eftermiddag.

Foto: Jens Anton Havskov Hansen Vis mere Foto: Jens Anton Havskov Hansen

Hun beskrives som en slank kvinde, der er 177 centimeter høj, og som sidst er set iført bordeaux/vinrøde løse bukser, en lyserød T-shirt, en lysebrun fløjlsjakke og hvide sko af mærket Adidas.

Har du set Sofie, kan du kontakte Østjyllands Politi på telefonnummer 114.