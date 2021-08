Havde busskiltet ikke været der, kunne det søndag aften være endt grueligt galt for en mor og hendes kun femårige datter, da de søndag aften gik ned af Valby Langgade omkring klokken 19.

Her tonsede en bilist med fuld fart ind over fortovet og blev kun stoppet af et busskilt. Men gerningsmanden stak af, og mandag morgen er han stadig på fri fod.

»Han er endnu ikke pågrebet, men vi skal ud og kigge på overvågning og på andre spor i sagen, der kan bruges til at udfinde ham, Vi skal også tale med eventuelle vidner. Jeg kan ikke love, at vi finder ham, men vi gør alt, hvad vi kan,« siger vagthavende ved Københavns Politi Michael Andersen.

Det er Nina Boe Wille og hendes femårige datter, der var tæt på at blive ramt. Hun er chokeret over hændelsen, men også mindst lige så chokeret over, at geringsmaden går ud af bilen og sætter i spæn væk fra ulykkesstedet.

»Jeg er i chok. Men jeg når at tænke: 'Hvorfor stikker han af? Er han påvirket?'. Dernæst bliver jeg rigtig vred og kommer til at tænke på den ulykke, der fandt sted ikke så langt derfra sidste år, hvor en femårig pige døde, da hun gik på gaden med sin mor,« siger Nina Boe Wille.

Her henviser Nina Boe Wille til ulykken på Peter Bang Vej, hvor en femårig pige blev kørt ihjel af en 21-årig flugtbilist.

At Nina Boe Wille ikke kan lade være med at tænker på, hvor galt, det kunne være gået hende selv og datteren, er måske ikke så mærkeligt. For det var virkelig tæt på.

På en ellers fredsfyldte søndag går hun ned af Valby Langgade med datteren i ladcyklen, og pludselig hører hun en voldsom lyd et stykke væk. Men hun kan ikke se noget.

»Så går vi roligt videre. Men da jeg vender mig om igen, kan jeg se en bil komme bragende med høj fart imod os. Bilen bliver heldigvis stoppet af busstoppestedet,« siger Nina Boe Wille.

Efter hændelsen kontakter Nina Boe Wille politiet og giver dem et signalement af gerningsmanden.

Det bekræfter Politiet overfor B.T. Men de vil også meget gerne høre fra andre vidner, der har set noget.

»Vi har talt med moren og talt med hende og signalement, men vi høre også meget gerne fra andre, der har set noget,« siger Michael Andersen fra Københavns Politi.