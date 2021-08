Politiet er lige nu massivt til stede i Hejnsvig i det sydlige Jylland.

Indtil videre vil politiet ikke ud med, hvorfor de er mødt så talstærkt op.

Vagtchef Rune Nielsen udtaler til JydskeVestkysten, at de bliver nødt til at holde informationerne lidt tilbage, til de har fået undersøgt tingene nærmere, men at de er til stede, fordi de er ved at undersøge en hændelse. Ligeledes vil han heller ikke ud med, om der er sket noget kriminelt.

En borger i Hejnsvig oplyser til JydskeVestkysten, at man allerede klokken 5 i morges kunne høre en lægehelikopter henover byen, og at hjertestarteren er blevet hentet i Dagli'Brugsen.

Opdateres …