Verden over bliver der vaccineret på livet løs.

Og selvom vaccinen er et supervåben i kampen mod COVID-19, peger et nyt, israelsk studie nu på, hvem der er endnu bedre beskyttet, skriver norske Dagbladet.

Studiet viser, at personer, der har været smittet med coronavirus, er bedre beskyttet mod deltavarianten, end dem, der er blevet vaccineret mod COVID-19. Studiet er et såkaldt preprint og er endnu ikke fagfællebedømt.

Resultaterne fra studiet viser, at naturlig immunitet giver længere og stærkere beskyttelse mod infektion, symptomer og indlæggelser forårsaget af deltavarianten sammenholdt med immunitet fra Pfizer-vaccinen.

Men selvom man har haft corona, er der stadig god grund til at lade sig vaccinere, viser studiet. Personer, der både har haft infektion og efterfølgende har fået én dosis af Pfizer-vaccinen, er marginalt bedre beskyttet end blot med immuniteten alene.

»Et overstået sygdomsforløb giver meget god immunitet, men vaccination er stadig tilstrækkelig til at undgå alvorlige sygdomstilfælde,« siger assisterende sundhedsdirektør Espen Rostrup Nakstad til Dagbladet.

Han understreger samtidig, at det ikke er en løsning at lade sig smitte, fordi hele pointen med at lade sig vaccinere er at undgå sygdom, og ikke mindst alvorlig sygdom.

Der vil heller ikke være nogen mening i at lade sig smitte bevidst, selvom man er færdigvaccineret, da man så kan bidrage til øget smittespredning og stadig løbe en risiko for helbredsproblemer i form af senfølger, fortæller han.

Undersøgelsen er lavet på i alt 778.658 mennesker. Og selvom studiet ifølge Espen Rostrup Nakstad statistisk set ser solidt ud, understreger han, at det altid er vigtigt at tage forbehold, fordi kvalitetssikringen, som ligger i fagfællevurderingen, endnu ikke er gennemført.