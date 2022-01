Onsdag eftermiddag er Fyns Politi massivt til stede i Vollsmose.

Her er der nemlig melding om skyderi. Det oplyser politiet på Twitter.

Det skulle være afgivet skud omkring Center Øst, der også er kendt som butikscentret Vollsmose Torv. Det skriver politiet.

Der er endnu ingen meldinger om tilskadekomne i området.

Til B.T. siger Charlotte Nyborg, der er kommunikationsrådgiver ved Fyns Politi, at det lige nu ikke står klart, hvornår politiet kan melde mere ud om det forlødne skyderi.

Det er ikke mere end en uge siden, at Fyns Politi valgte at forlænge en visitationszone i området, som indtil nu har varet i to måneder.

Visitationszonen blev indført 9. november, efter en skudepisode i området.

Siden har flere skudepisoder dog alligevel fundet sted, og noget tyder på, at der altså igen onsdag er afgivet skud i området.

