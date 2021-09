»Der var ingenting i det.«

Sådan lød de sparsomme ord fra vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi, da B.T. ringer og spørger, hvad de laver ved Ishøj.

Det var ellers de helt store skyts, politiet havde taget med sig. Såsom helikopter, aktionsstyrker og hunde.

Vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi fortæller dog til B.T, at de var ude for at undersøge et mistænkeligt forhold, som der altså ingenting var i.

Politiet havde blandt andet en helikopter i luften. Foto: Presse-foto.dk Vis mere Politiet havde blandt andet en helikopter i luften. Foto: Presse-foto.dk

Kørt var Politiet dog ikke, da B.T kort efter opkaldet til politiet snakker med en beboer fra området.

»De render herude i store dynger. Der holder en masse biler opad vejen, men ingen har været inde at spørge om noget her,« lyder det fra Urik Fohlmann, der bor på Ishøjvej.

Han opdagede de mange politifolk, da han var ude for at tømme sin postkasse. Han kan også fortælle, at politiet vist også havde en drone i luften på et tidspunkt.

B.T. havde også en medarbejder på stedet, som kunne fortælle, at der var en romeo patrulje til stede.

En romeo patrulje, er en patrulje, hvor politifolkene har fået en særlig uddannelse i at håndtere kritiske situationer, hvor menneskeliv er i fare, og tiden er en afgørende faktor.

»Jeg skulle i hvert fald stå 20 meter væk fra fra indsatslederen. Det er sgu sjældent, at de beder os om at stå mere end 10 meter væk,« lyder det fra B.T's medarbejder.

Det har ikke været muligt at få svar på, hvad anmeldelsen om det mistænkelige forhold gik på, men den fik i hvert fald Københavns Vestegns Politi til at trække de helt store styrker frem.

B.T. følger sagen.