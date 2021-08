Politiet måtte lørdag aften rykke ud til en privatfest i Søborg efter meldinger om adskillige slagsmål.

Da politiet ankom til stedet, var op mod 200 personer samlet, og her opstod der yderligere tumult og slagsmål.

»Vi modtager en anmeldelse klokken 22.17 om et slagsmål til en stor fest. Da vi kommer derud, er der slagsmål både indenfor og udenfor. Mange personer er samlet, og vi ender med at anholde tre personer,« fortæller vagtchef ved Vestegnens Politi Lars Guldborg.

Den ene af de tre personer blev løsladt igen med det samme, mens de to andre var så ustyrlige, at de røg med på stationen.

»Man anslår, at der er mellem 150 og 200 personer på stedet. Vi ved ikke, hvor mange af dem der var inde til selve festen,« oplyser politiet.

Festarrangøren havde desuden lukket festen, da politiet ankom.

Vestegnens Politi var til stede med både almindelige patruljer og hundepatruljer, og på videoer fra stedet kan man se, at politiet måtte have hundene ud af bilerne for at dæmpe gemytterne.

Samtidig kan man se flere betjente i håndgemæng med nogle af de tilstedeværende festgæster.

B.T. har talt med gæster, som var med til festen. De fortæller, at der var tale om en fødselsdagsfest, og der var ifølge dem i omegnen af 300 mennesker med til festen.