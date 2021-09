Ved hvert fjerde indbrud har borgerne gjort det nemt for indbrudstyven.

Her har tyven nemlig kunne dreje på et dørhåndtag, der ikke var låst, eller komme ind i boligen fra et vindue, som ikke var lukket.

Det viser fremgår af tal i en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi, der har kortlagt indbrud i private boliger i politikredsen fra 1. januar til 18. august i år.

I 135 tilfælde har tyven frit kunne gå ind i huset, fordi det var ulåst, eller fordi et vindue stod åbent. Det høje tal kommer bag på vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion.

Vinduet skal lukkes og haspen skal på for at undgå indbrudstyve. Foto: Thomas Freitag Vis mere Vinduet skal lukkes og haspen skal på for at undgå indbrudstyve. Foto: Thomas Freitag

»Der kan være mange årsager til, at borgerne ikke har låst yderdøren eller har ladet vinduet stå åbent. Det kan være en forglemmelse. Det kan være i den varme tid om sommeren, hvor det måske har været fristende at lade yderdøren stå åben for at få gennemtræk. Og der kan også være tale om en vane. Men vi vil i hvert fald kraftigt opfordre til, at alle låser og lukker konsekvent efter sig.«

Christian Østergård peger også på, at boligejernes indboforsikring kun dækker et indbrud i begrænset omfang, hvis tyven har fået adgang til boligen gennem en ulåst dør eller åbent vindue.

Han gør det klart, at man lige skal se sig omi hjemmet inden man forlader det. Med en enkelt håndbevægelse kan man nemlig gøre det meget mere bøvlet at være indbrudstyv.

I kortlæggelsen af indbruddene fremgår det, at det ofte er det ulåste vindue, at indbrudstyven bruger til at komme ind.

»Kortlægningen viser, at det giver god mening at kaste et kritisk blik på vinduerne, om de skal indbrudssikres, og tjek naturligvis også gerne yderdørene. Gå gerne i gang allerede nu. Vi er allerede gået ind i den mørke tid, hvor der typisk er større risiko for indbrud, ligesom der er efterårsferie om knapt en måned, hvor mange er væk fra nabolaget,« pointerer vicepolitiinspektøren.

Heldigvis fremgår det også af tallene, at antallet af indbrud er faldet i perioden med 29 procent i forhold til samme periode af 2020.