Ukendte gerningsmænd har for tredje gang slået til og begået hærværk mod en lokal sportsklub. Nu går politiet ind i sagen og efterforsker.

Det bekræfter politikommissær ved Nordjyllands Politi Michael Karstenskov over for B.T.

»Vi undersøger, om der kan være en sammenhæng mellem sagerne. Det er de samme ting, der er ødelagt.«

»Udfordringen er, at vi skal finde frem til dem. Det undersøger vi nu og ser, hvad der kan lade sig gøre. Men vi synes, det er meget påfaldende det her. At det er sket med et par ugers mellemrum.«

Sportsklubben i Skalborg fik en skidt optakt til julen. Foto: Privatfoto Vis mere Sportsklubben i Skalborg fik en skidt optakt til julen. Foto: Privatfoto

B.T. har flere gange beskrevet sager i Skalborg Sportsklub, som de i virkeligheden ville være foruden.

29. november fortalte halbestyrer i klubben Ove Sørensen, at klubben havde fået skåret en række bannere over, ligesom adskillige lyskæder var klippet i stykker.

Et par uger senere, i onsdags, var den så gal igen, da lignende tilfælde var sket. Dog havde synderne ladet enkelte lyskæder være.

Indtil nu. Fredag oplyser Ove Sørensen, at det sidste, klubben havde tilbage, nu er ødelagt. Skader, der samlet løber op i 14.000 kroner.

»Jeg er ikke bare sur. Jeg er harm! Det her minder om vandalisme, og det fortsætter bare. Jeg aner egentlig ikke, hvad vi skal gøre mere.«

»Jeg håber bare, det får en ende.«

Samtlige hændelser er derfor også anmeldt til Nordjyllands Politi.

»Vi tager det selvfølgelig alvorligt. Der sidder nogle, som har mistet værdier for mange penge. Og det her er bare en uforstående adfærd,« udtaler Michael Karstenskov.

Ove Sørensen og en af de overklippede lyskæder. Vis mere Ove Sørensen og en af de overklippede lyskæder.

»Heldigvis opklarer vi mange sager, men vi må også erkende, at der er sager, som vi har svært ved at opklare. Hvis vi ikke får henvendelser, og hvis der ikke er overvågning, så er det svært at gøre noget ved.«

Hvilke konkrete værktøjer arbejder I med?

»Vi skal se, hvad der er af overvågning i området. Måske de selv ligger inde med noget. Gerningstidspunktet er desværre svært at sige, men sportsklubben ligger ud til en trafikeret vej. Derfor hører vi gerne fra folk, der har set noget mistænkeligt.«

Ifølge Ove Sørensen er hærværket alle gange begået om natten, hvilket besværliggør mulighederne for vidnehenvendelser.

Ove Sørensen og Skalborg Sportsklub fortsætter dog med salg af juletræer, hvilket er hele meningen med bannerne og lyskæderne.

Også selvom sportsklubben selv er blevet beskyldt for at stå bag hændelserne for at få omtale. Noget, Ove Sørensen dog afviser pure.