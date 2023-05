Onsdag formiddag er politiet rykket talstærkt ud til Vestre Landsret i Viborg.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser på Twitter, at de er i gang med at evakuere retsbygningen.

Grunden er, at der er blevet fremsat bombetrusler mod landsretten onsdag morgen. Det er sket over telefon ifølge politiet.

Politiet har i forbindelse med deres arbejde på stedet spærret Randersvej fra Toften og frem til krydset Hans Tausens Allé /Sct. Margrethes Vej.

Trafikanter opfordrres til at finde andre veje og i øvrigt følge politiets anvisninger på stedet.

Landsretten i Viborg blev natten til tirsdag udsat for hærværk i form af graffiti på rettens facade.

Ifølge TV Midtvest bestod graffitien af forskellige ukvemsord i retning af »racister«, »luder« og »fuck you« og en bemærkning om, at »I dømmer uskyldige«.

Desuden var der antændt et bål - formentlig i en affaldscontainer - foran bygningen.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser på Twitter, at det er for tidligt at sige, om der er sammenhæng mellem hærværket og de aktuelle trusler.

B.T. har været i kontakt med Midt- og Vestjyllands Politis kommunikationsafdeling, som oplyser, at man for nuværende ikke har yderligere oplysninger, end hvad er sendt ud på Twitter.

B.T. følger sagen...