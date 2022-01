En mand på omkring 40 år efterlyses af Fyns Politi.

Den efterlyste mand står bag et umotiveret overfald på en dreng i Dalum, som fandt sted ved flaskeautomaten bag ved Kvickly i Odense-bydelen.

Det oplyser Fyns Politi onsdag morgen i en pressemeddelelse.

Overfaldet fandt sted 7. november 2021 i tidsrummet mellem klokken 14:30 og 14:45, hvor to drenge opholdt sig ved den føromtalte flaskeautomat.

Den ene af de to drenge henvendte sig i den forbindelse til gerningsmanden med et spørgsmål til mandens knallert. Det spørgsmål fik manden til at gå over til drengen og slå ham i jorden.

Gerningsmanden beskrives som cirka 40 år gammel. Han kørte på en Piaggio Liberty knallert årgang 2007, som var mørk i farven.

Fyns politi har i den forbindelse vedlagt billeder af gerningsmanden, som stammer fra overvågningsmateriale fra stedet i håb om at finde frem til ham.

Hvis du kan genkende manden på billedet, bedes du kontakte Fyns Politi på telefon 114.