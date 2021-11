De brød ind i folks hjem og snuppede deres Dankort. Bagefter turnerede de rundt til butikker, pengeinstitutter og tankstationer i det midt- og vestjyske og tømte de stjålne kreditkort.

Derfor efterlyser politiet i regionen nu to mænd, som mistænktes for at stå bag misbruget.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Indbruddene fandt sted i perioden 8. juni til 29. oktober i år.

Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Her har flere borgere i Herning, Ikast, Ringkøing og Thisted Kommuner haft ubudne gæster.

Gerningsmændene er kommet ind gennem ulåste døre og har stjålet punge med blandt andet dankort. Efterfølgende har de brugt kortene til betaling i flere butikker, lige som de også har hævet kontanter.

I et forsøg på at stoppe mændene offentliggør Midt- og Vestjyllands Politi nu billeder af de to mistænke mænd.

Den ene mand beskrives som mellem 30 og 35 år og mellem 180 og 185 centimeter høj. Han er almindelig af bygning med kort, mørkt hår i siderne og skaldet på toppen. Han har også mørkt skæg. Han har endvidere et mellemøstligt udseende, fremgår det af politiets signalement.

Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Den anden mistænkte er også mellem 30 og 35 år. Han er mellem 180 og 190 centimeter høj og kraftig af bygning. Han har kort, mørkt hår – nogle gange kronraget. Også han har mørkt skæg og er mellemøstlig af udseende.

Politiet opfordrer borgere, der ved, hvem de to er, til at ringe på telefon 114.