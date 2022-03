En 25-årig mand blev tidligere på måneden fundet livløs efter et voldsomt knivoverfald. Tre personer sidder fængslet, og nu efterlyser politiet en fjerde mistænkt i sagen.

Nemlig 35-årige Stefan Tahir Gaardboe Danielsen.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Han er i forvejen eftersøgt i vores systemer, og nu går vi så også ud med denne offentlige efterlysning i håb om, at andre kan give os et praj om, hvor han opholder sig,« forklarer politikommissær Peter Skovbak fra Efterforskningscenter Frederikshavn, Nordjyllands Politi.

Det voldsomme knivoverfald skete natten til 2. marts.

Forbipasserende fandt en 25-årig mand livløs på parkeringspladsen ved Abildgård Kirke i Frederikshavn. Desuden blødte han kraftigt efter knivstik nær lysken samt et slag i hovedet med et slagvåben.

Han er i dag uden for livsfare.

Siden knivoverfaldet har politiet foretaget tre anholdelser af tre mænd på 21, 24 og 25 år. Alle sidder varetægtsfængslet for medvirken til drabsforsøg.

To af anholdelserne blev foretaget 3. og 4. marts, mens den seneste skete 28. marts.

»Vi anser det som et opgør i et kriminelt miljø. De fire mistænkte har et kendskab til hinanden, og de har også et kendskab til forurettede,« siger Peter Skovbak, der ikke ønsker at komme nærmere ind på omstændighederne omkring knivoverfaldet.

Politiet oplyser, at efterlyste Stefan Tahir Gaardboe Danielsen er tilknyttet en adresse i Aalborg, men det er muligt, at han kan opholde sig andre steder, lyder det.

Den efterlyste Stefan Tahir Gaardboe Danielsen beskrives som:

35 år

183 cm høj

almindelig af bygning

lys hud og lyst, kort hår

har tatoveret bogstaverne LTF på halsen og har også tatoveringer på armene

Politiet hører gerne fra dig, hvis du ved, hvor den efterlyste opholder sig. I så fald skal du ringe til Nordjyllands Politi på 114.