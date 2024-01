Midt- og Vestsjællands Politi dropper grooming-sag mod folketingsmedlem Mike Fonseca.

Det sker efter, politiet nu har vurderet den anmeldelse, som de fik mod det tidligere medlem af Moderaterne.

Det skriver Ekstra Bladet.



B.T. kunne i november sidste år skrive, at Midt- og Vestsjællands Politi havde modtaget en anmeldelse om grooming, de ville ikke bekræfte, at der var tale om Mike Fonseca.

Men nu er den grooming sag trukket tilbage, fortæller politiet til B.T.

– Vi har indstillet efterforskningen, da vi ud fra en formodning om, at der ikke sket noget strafbart, siger Thomas Kristensen, der er pressechef ved Midt- og Vestsjællands Politi, til B.T.

Grooming er, når et barn eller en ung manipuleres af en voksen til at udføre bestemte, ofte seksuelle handlinger.

Mike Fonseca fortalte i et interview, at han var i et forhold med en pige under 18 år, og at han dermed havde brudt Moderaternes adfærdskodeks.

Siden blev han sygemeldt fra Folketinget, hvilket han stadigvæk er.

Mike Villa Fonseca slog fast i november, at der er samtykke fra pigens forældre til forholdet, hvilket blev bekræftet af pigens forældre i et anonymt interview med Ekstra Bladet lørdag aften.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Mike Fonseca.