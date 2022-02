En nu tidligere hjemmehjælper i Rebild Kommune er sigtet for tyveri mod borgere, han har skullet pleje – og sagens alvor og omfang bliver kun større med tiden.

Det ses tydeligt, mens politiets efterforskning skrider frem.

Mikkel Brügmann, politikommissær ved Nordjyllands Politi, oplyser til B.T., at man nu har kendskab til 35 borgere, der alle – i forskellig grad – er blevet bestjålet af den forhenværende hjemmehjælper.

25. januar var tallet 30 borgere, og nu er der blevet lavet en foreløbig vurdering af værdien for de stjålne genstande.

»Jeg kan ikke sige noget nøjagtigt beløb, men vi er oppe i flere hundrede tusinde kroner. Der mangler stadig noget efterforskning, før vi kan sige det præcist.«

Efterforskningen tæller blandt andet de fem nye henvendelser, som ikke er færdigefterforsket.

»Men jeg tænker ikke, vi får flere henvendelser. Det er som om, de er kommet. Så det skal være, fordi vi selv finder nogen,« siger politikommissæren.

B.T. har tidligere dækket sagen om den 62-årige forhenværende hjemmehjælper, som politiet har efterforsket siden november sidste år.

En af vielsesringene, politiet leder efter ejeren til. Foto: Nordjyllands Politi

Dengang var det en borger, der havde fået stjålet nogle genstande fra sit hjem. Den 62-årig var den eneste, der havde været på adressen i det formodede gerningstidspunkt, hvilket gav et mistankegrundlag mod manden.

Få dage inde i 2022 foretog politiet så ransagning af mandens hjem, hvor man fandt adskillige tyvekoster, herunder ringe, sølvtøj, mønter og pyntegenstande.

»Min kollega har sagt, at der mindst må være 1000 genstande. Men vi har ikke talt det hele endnu.«

Mistænker I, at der er flere genstande, I ikke har fundet? At han har flere tyvekoster gemt andre steder?

Det siger Rebild Kommune Birgitta Sloth Christiansen, ansvarlig for Center Pleje og Omsorg i Rebild Kommune, har tidligere sagt følgende: »Vi er dybt berørte af denne sag og kede af det på vegne af de borgere, der har været udsat for tyveri. Samtidig er vi kede af det for kollegerne i hjemmeplejen, for det påvirker naturligvis alle, når den slags sker.« »Vores medarbejdere er både dygtige og engagerede, men alligevel har vi altså her et tilfælde, hvor tilliden er blevet brudt.« Centerchefen har desuden bekræftet over for B.T., at den 62-årige ikke længere er ansat i kommunen.

»Vi har henvendelser, som mener, de har fået stjålet ting, der ikke er fundet. Vi tænker, at det kan være afsat – for at få kontanter ud af det.«

Mikkel Brügmann vil ikke kommentere, hvorvidt den 62-årige forholder sig til anklagerne. Han er dog stadig sigtet i sagen.

I forbindelse med sigtelsen har Rebild Kommune valgt af afskedige manden.