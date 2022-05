For første gang oplyser Østjyllands Politi nu, at en kvindelig plejehjemsansat er sigtet for drab og drabsforsøg begået på Plejecenter Tirsdalen i Randers.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse fredag middag.

»Vi er nu så langt fremme i vores omfattende efterforskning, at vi, i samarbejde med anklagemyndigheden, har vurderet, at grundlaget for de dobbeltlukkede døre ikke længere er til stede,« siger politiinspektør Brian Voss Olsen.

Kvinden blev på baggrund af en intensiv efterforskning anholdt den 14. marts.

Efterforskningen blev iværksat efter en anmeldelse om mistænkelige indlæggelser på Randers Sygehus. De mistænkelige indlæggelser drejede sig alle om borgere på Plejecenter Tirsdalen i Kristrup ved Randers.

Den mistænkte kvinde er indtil videre sigtet for et tilfælde af drab og tre forsøg på manddrab. Subsidiært kvalificeret vold begået af i februar og marts i år.



Ifølge sigtelserne skal kvinden bevidst have givet forkert og farlig medicin til de fire ofre, hvilket, ifølge sigtelserne, var en medvirkende årsag til, at en ældre kvinde afgik ved døden, og at en anden ældre kvinde og to ældre mænd blev indlagt stærkt svækkede.

»Det er en meget alvorlig sag, og der ligger rigtig meget efterforskningsarbejde forude, før vi har afklaret, hvad der præcist er sket.«

»Vi har brug for ro i forhold til efterforskningen, og selvom jeg har forståelse for den store interesse fra offentligheden, så ønsker vi af hensyn til den omfattende efterforskning og de lukkede døre i grundlovsforhøret, samt efterfølgende retsmøder, ikke at oplyse yderligere detaljer om sagen på nuværende tidspunkt,« siger Brian Voss Olsen.

Borgmester Torben Hansen og formand for Omsorgsudvalget Ellen Petersen har fredag udsendt en udtalelse efter politiets offentliggørelse af sigtelserne mod kvinden.

»Det berører os dybt.«

»Det er chokerende, at der er mistanke om en forbrydelse. Nu skal politiet have ro til efterforskningen.«

» Fra Randers Kommunes side gør vi selvfølgelig vores yderste for at samarbejde med politiet. Vi er meget tilfredse med, at Randers Kommune i denne svære situation gør et stort arbejde for at tage hånd om de berørte både beboere, pårørende og medarbejdere,« skriver de i udtalelsen.