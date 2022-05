Den kvindelige plejehjemsmedarbejder, der 14. marts i dybeste hemmelighed blev anholdt og sigtet for forsøg på manddrab på Plejecenter Tirsdalen i Randers, er blevet varetægtsfængslet i yderligere fire uger.

Det blev onsdag middag besluttet ved et retsmøde i Retten i Randers.

Den sigtede kvinde var ikke selv fysisk til stede i retten, da hendes varetægtsfængsling blev forlænget.

Hun var i stedet med på en videoforbindelse fra arresten. Den korthårede kvinde sad iført lilla skjorte og briller, mens hun forholdt sig roligt under den indledende del af retsmødet, hvor den fremmødte presse måtte være med.

Efter en længere diskussion om lukkede døre eller ej besluttede dommer Kristina Hauerslev at lukke dørene, så pressen blev sendt ud af retslokalet, mens fristforlængelsen blev behandlet.

Offentligheden er dermed ikke blevet meget klogere på det konkrete indhold i den spektakulere sag ved onsdagens retsmøde. Heller ikke i forhold til, hvordan kvinden forholder sig til sigtelsen, eller hvad sigtelsen helt konkret går ud på.

Dog kom det frem, at kvinden ikke har ønsket at afgive forklaring i retten.

B.T. har dog fået aktindsigt i retsbogen fra Randers, hvoraf blandt andet sagens journalnummer fremgår.

Heraf er det muligt at aflæse, at kvinden af Østjyllands Politi allerede ved sin anholdelse for to måneder siden blev sigtet for forsøg på manddrab.

Men ved dagens lukkede retsmøde om forlængelse af varetægtsfængsling »nøjedes« dommeren med at konstatere, at der i hvert fald var begrundet mistanke om legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens paragraf 245.

Derudover ved vi fra TV 2 ØSTJYLLANDS dækning af sagen, at det angiveligt drejer sig om flere mistænkelige indlæggelser og et dødsfald, som er sket på plejecenteret i slutningen af februar måned i år.

Den pårørende Henrik Madsen har blandt andet stået frem og fortalt til TV 2 ØSTJYLLAND, hvordan hans 80-årige parkinsonramte mor er blevet indlagt tre gange med medicinforgiftninger.

Første gang 27. februar i år.

Det viser sig, at hun har stoffet benzodiazepin i kroppen, selvom plejehjemmet oplyser, at kvinden ikke har fået medicin af den type, og at det heller ikke står på hendes personlige medicinliste. Samtidig har der været tyverier af samme medicin på plejehjemmet så sent som i efteråret 2021.

Hun får modgift og bliver udskrevet, men allerede få dage efter er den gal igen.

Igen har hun benzodiazepin i kroppen.

Men heller ikke denne gang har hospitalet set det sidste til hverken den 80-årige eller det stof, som på uforklarlig vis ender i hendes krop.

Tidligt om morgenen 14. marts er den nemlig gal igen. Han tror, at hun skal dø, men heldigvis overlever hun og bliver udskrevet igen.

Henrik Madsen føler sig dog overbevist om, at hans mors mystiske indlæggelser hænger sammen med sagen mod den ansatte på plejehjemmet.

»Jeg kan ikke undgå at tænke, der ligger en bevidst handling bag min mors forgiftninger. Det er forfærdeligt at tænke på,« siger Henrik Madsen.