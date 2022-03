Torsdag i sidste uge fik en 50-årig fodboldtræner en dom på 60 dages betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste for at have sendt beskeder af seksuel karakter til ni drenge.

Men nu kan sagen vokse.

Midt-og Vestjyllands Politi har nemlig modtaget endnu en anmeldelse mod den tidligere fodboldtræner for en klub i Holstebro-området kaldet Måbjerg IF, skriver tvmidtvest.dk

»Jeg kan bekræfte, at vi har fået en anmeldelse omkring det samme fra en, der har været udsat for noget lignede,« siger Torben Ladefoged, der er leder af efterforskningen hos Midt- og Vestjyllands Politi til mediet.

Den oprindelige sag stammer tilbage fra december 2020, hvor en 14-årig dreng gik til politiet og fortalte, at den 50-årige havde sendt ham beskeder med seksuelt krænkende indhold.

Efterforskeren oplyser, at man fra politiets side havde forventet, der kunne være flere krænkede i sagen ud over de ni drenge, hvis oplevelser dannede grundlag for den 50-åriges dom.

Hvis andre sidder med lignende oplevelser, vil politiet også gerne høre fra dem.

Manden har anket dommen til Vestre Landsret med påstand om en mildere straf og frifindelse for den erstatning på 5.000 kroner, han skal betale til hver af de ni drenge,