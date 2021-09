Lørdag aften er der anmeldt et knivstikkeri i Enggade i Odense.

Det bekræfter Fyns Politi over for B.T.

»Klokken 17.24 får vi en anmeldelse om et knivstik i et skur i Enggade i Odense. Da vi kommer frem til gerningsstedet får vi kontakt til flere personer, hvoraf en af dem har skader fra, hvad der forventes at være et knivstik,« fortæller Steen Nyland, vagtchef ved Fyns Politi.

»Vedkommende bliver med det samme kørt på OUH,« forlyder det yderligere.

På stedet får de beskrevet en gerningsmand, der senere blev anholdt i Kongens Have, få hundrede meter væk fra gerningsstedet.

Vedkommende, der også havde skader, er blevet kørt på hospitalet.

Fyns Politi fortæller, at de fortsat er i gang med at foretage undersøgelser på stedet.

Der er på nuværende tidspunkt ingen meldinger om de to involveredes tilstand.

Opdateres …