Ikke alle besøgende har rent mel i posen. Det kan en 58-årig kvinde fra Sønderjylland skrive under på.

Søndag klokken 14.49 kontaktede kvinden politiet og anmeldte, at hun kort forinden havde været udsat for et tricktyveri begået af tre udlændinge.

Kvinden var blevet opsøgt af trioen på sin ejendom i landsbyen Sønderballe, der ligger mellem Haderslev og Aabenraa.

To kvinder lokkede den 58-årig kvinde om bag hendes ejendom på Diernæsvej, hvorpå en mand gik ind i huset og gennemrodede skabene.

»De to kvinder begynder at snakke om heste, men beboeren får så mistanke og går ind i huset og opdager manden,« fortæller Erik Lindholdt, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til B.T.

Efter at være blevet opdaget kørte manden og de to kvinder fra stedet i en sort BMW 520 eller 530 med engelsk nummerplade.

»Beboeren var så snarrådig, at hun tog billeder af både dem og deres bil. Det er gode billeder, og vi har bilens registreringsnummer,« siger Erik Lindholdt.

Han er ikke bekendt med, om det lykkedes trioen at stjæle noget i huset, men politiet vil alligevel gerne advare mod personerne.

»Vi ser alvorligt på den type sager. Det er borgere, der bliver forulempet. Det er træls,« siger vagtchefen.

Syd- og Sønderjyllands Politi har søndag eftermiddag udsendt et tweet om sagen og oplysninger om blandt andet bilmodellen, som de tre personer kørte i.

At politiet ikke har offentliggjort kvindens billeder eller bilens registreringsnummer, skyldes ifølge vagtchefen, at det vil kræve en juridisk vurdering.

»Men hvis vi fanger dem, kan udvisning komme på tale,« siger Erik Lindholdt.