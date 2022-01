Torsdag sendte Syd- og Sønderjyllands Politi en advarsel ud til borgerne.

Det sker i forlængelse af, at et ældre ægtepar tidligere på måneden blev udsat for et udspekuleret forsøg på bedrageri.

Her blev ægteparret ringet op af svindlere, der udgav sig for at være fra politiet. Sådan forlyder det fra Syd- og Sønderjyllands Politi i pressemeddelelsen.

I røret lød beskeden, at en kendt kriminel havde optaget et forbrugslån på 50.000 kroner i ægtemandens navn.

Og for at få stoppet bedrageriet, skulle ægteparret overføre 10.000 kroner til en bankkonto. Penge svindlerne forlagde, at ægteparret ville få igen.

Et svindelnummer, der heldigvis ikke lykkes. I stedet henvendte ægteparret sig til politiet.

»Vi ser desværre en stigning i denne type sager. Der er ingen tvivl om, at der er tale om meget udspekulerede telefonopkald,« lyder det fra Vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

»Vi har for eksempel tidligere set eksempler på, at de kriminelle har brugt rigtige betjentes navne for at virke overbevisende i tilfælde af kontrolopkald.«

Svindlerne benytter sig blandt andet af teknisk fifleri med telefonnumrene – 'spoofing'.

Det betyder, at nummeret der ringes fra – ligesom politiets telefonnumre – har 14 48 som de sidste fire cifre.

Er man i tvivl om man bliver udsat for svindel, skal man ringe op på hovednummeret og blive stillet om til den medarbejder, det drejer sig om.

»Det er dog ikke nok blot at få bekræftet, at vedkommende arbejder i myndigheden, da kriminelle netop kan have benyttet et rigtigt navn på en ansat. Man skal sikre sig, at man kommer i kontakt med den berørte medarbejder via hovednummeret,« lyder anbefalingen fra Chr. Østergård.

I forlængelse heraf oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, at hverken politi eller andre myndigheder vil bede om at få overført penge.

Ej heller vil de bede om at få udleveret for eksempel NemID adgangskode, NemID engangskoder og personnumre med mere.