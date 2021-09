Arbejder du i butik, så skal du være ekstra opmærksom, hvis du tager imod kontanter fra dine kunder.

Østjyllands Politi skriver på deres Facebook, at der er falske pengesedler i omløb.

Politiet har modtaget anmeldelser fra butikker i både Randers og Aarhus, som har opdaget de falske pengesedler.

Politiets har følgende råd til at tjekke, om pengesedlerne er ægte:

Se efter, om pengesedlen har et vandmærke, vinduestråd og skjult tråd. Vandmærke og skjult tråd skal du kunne se, når du holder sedlen op mod lyset.

Mærk efter, om sedlen føles som en rigtig pengeseddel.

Velkommen til B.T. i Aarhus

De opfordrer desuden til, at man advarer andre, der arbejder i butik.

Østjyllands Politi skal kontaktes straks på 114, hvis du har mistanke om, at du står med en falsk pengeseddel.