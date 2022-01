Nordsjællands Politi og redning er i øjeblikket massivt til stede på Nordre Jernbanegade i Hillerød.

Det skyldes, at en mand er blevet klemt mellem et tog og lysmast.

Det fortæller Nordsjællands Politi til B.T., der modtog anmeldelsen 22.57.

»Vi er lige landet derude, og jeg kan ikke sige andet end, at en mand er blevet klemt mellem et tog og lysmast,« fortæller vagtchef David Buch.

»Han er blevet kørt videre til Rigshospitalets Traumecenter, men meldingen er, at han er ved bevidsthed,« fortæller han videre.

Togdriften er ikke indstillet, men man er massivt til stede for at undersøge de nærmere omstændigheder for episoden.

Opdateres …