Er Farhad Tober fundet?

Det spørgsmål stiller Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Og svaret, det udebliver. Politiet kan nemlig ikke bekræfte familiens og mediers oplysninger om, at den unge man skal være fundet i udlandet.

Ikke endnu i hvert fald.

»Indledningsvist vil jeg gerne sige, at hvis Farhad er genfundet, er det naturligvis meget glædeligt. Vi har, siden familien offentliggjorde de nye oplysninger i eftersøgningen af Farhad, arbejdet på at få verificeret disse og med henblik på at kunne vurdere, hvad de eventuelt giver anledning til i forhold til den videre eftersøgning. Det arbejder vi fortsat på,« siger chefpolitiinspektør Brian Fussing i en pressemeddelelse.

Læs også Familie på jagt efter Farhad i Athen: 'Rigtig mange mennesker fortæller, at de har set ham'

Torsdag kunne medier som 24Syv og Ekstra Bladet bringe historier om, at den unge mand fra Vejle skulle have talt i telefon med sin familie og oplyst, at han ville sætte kursen mod Tyskland.

Hvor den 17-årige dreng foretog opkaldet fra, er uvist. Sikkert er det kun, at meldingerne om hans ophold den seneste tid har været mange.

Og forskellige.

Blandt andet har familien ifølge eget udsagn modtaget oplysninger om, at han skulle have opholdt sig i Athen, hvorfor en moster og onkel satte kurs mod Grækenland. Forinden skulle han i øvrigt have været i Tyrkiet.

Sydøstjyllands Politi udsendte fotoet til venstre, da Farhad Tober blev efterlyst i april 2022. Fotoet til højre er fra den tyske asylsag i juli 2023. Foto: Fotos: Sydøstjyllands Politi Vis mere Sydøstjyllands Politi udsendte fotoet til venstre, da Farhad Tober blev efterlyst i april 2022. Fotoet til højre er fra den tyske asylsag i juli 2023. Foto: Fotos: Sydøstjyllands Politi

Dernæst lød det, at han var i Serbien med nogle migranter. Og nu skulle han altså langt om længe være på vej mod Tyskland, hvor familien forventer at blive genforenet med ham.

Oplysninger, som politiet lige nu kan hverken nikke genkendende til eller afvise.

Det eneste, politiet med sikkerhed kan oplyse, er, at tyske myndigheder tidligere på måneden oplyste, at en person, der meget vel kan være Farhad Tober, 7. juli i år søgte asyl i landet.

Han har dog aldrig været tilknyttet et asylcenter i Tyskland, og hvor han konkret har opholdt sig siden sin forsvinden i april 2022, forbliver altså en gåde.

En gåde, som har fået stor opmærksomhed i offentligheden efter DR-dokumentaren 'Forfulgt af politiet?', der afdækker, hvordan den syriske familie i Vejle føler sig chikaneret af byens betjente.

Det var netop i forbindelse med en politiforretning, Farhad Tober stak af. Og siden har familien ifølge eget udsagn intet hørt fra ham.

Sydøstjyllands Politi har flere gange siden efterlyst teenageren og indledt eftersøgninger, men i dokumentaren såvel som i pressemeddelelser har politikredsen fastslået, at der ikke er noget, der tyder på, at han skulle være blevet udsat for noget kriminelt.

Derudover har politikredsen fastslået, at dokumentaren tegner et billede, som man ikke kan genkende.

Lyt til B.T.s krimipodcast 'På Fersk Gerning' herunder, eller der hvor du normalt lytter til podcast: