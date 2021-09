Et af Forsvarets Challenger-fly blev lørdag formiddag tvunget til at foretage en sikkerhedslanding i Bornholms Lufthavn ved Rønne.

»Der er tale om et overvågningsfly, som var på patruljeflyvning over Østersøen. Pludselig opstår der en teknisk fejl, som gør det nødvendigt at lande hurtigst muligt,« oplyser Lars Skjoldan – pressevagt hos Værnsfælles Forsvarskommando – til B.T.

»Så vidt jeg er orienteret, var der tale om en strømfejl, der dog ikke påvirkede flyets evner til at flyve. Der var ikke fare på færde, og landingen foregik uden nogen form for dramatik,« understreger han.

Der er normalt en bemanding på fire mand på et Challanger-fly på patruljeflyvning, men Forsvarskommandoens pressevagt har ikke konkrete oplysninger om, hvor mange personer der var om bord på flyet, som måtte lande på Bornholm.

Forsvaret råder i alt over fire Bombardier Challenger C-604, som normalt opererer med base fra Flyvestation Aalborg.

Udover patruljeflyvninger bruges Challenger-flyene blandt andet også som transportfly til flyvninger for kongehuset, regeringen og forsvarets ledelse.

Samtidig er det knap 21 meter lange fly også et vigtigt våben i kampen mod olieudslip og anden havforurening samt i eftersøgningen af nødstedte til søs.

Challengeren udfører også fiskeriinspektion fra luften i både dansk, grønlandsk og færøsk farvand. Flyet har en topfart på cirka 900 km/t og en aktionsradius på 5.500 km