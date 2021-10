Efterårsferien er skudt i gang for de fleste, men for indbrudstyvene byder det på det helt modsatte.

For her stiger antallet af indbrud nemlig.

Tal fra Alm. Brands skadesafdeling viser, at der i Københavnsområdet og på Sjælland er en stigning i antallet af indbrud på 100 procent i uge 42 sammenlignet med uge 41 i 2020.

Helt konkret var antallet af indbrud 21 i uge 41 og 42 i ugen efter.

Ni tips til at undgå indbrud Sørg for, at der er lys i hjemmet, når du ikke er hjemme. Brug evt. automatiske tænd-sluk funktioner

Husk at lukke og låse døre og vinduer grundigt

Anskaf en alarm

Sørg for, at værdifulde ting ikke kan ses udefra

Hav udendørsbelysning med sensorer

Læg haveredskaber og stige ind i skuret og afslås det. Mange indbrudstyve bruger de værkstøjer de finder omkring boligen

Ring 114, hvis du ser noget mistænkeligt

Ring 112, hvis du ser et igangværende indbrud

Kontakt dit forsikringsselskab hvis du har været udsat for indbrud Kilde: Alm. Brand

Og ifølge Brian Wahl Olsen, der er direktør for skadepartnerskaber og forebyggelse i Alm. Brand, så er det ikke tilfældigt.

»Indbrudstyven foretrækker de mørke måneder, hvor deres arbejdsbetingelser er i top. Når det bliver tidligt mørkt, får de flere timer med arbejdsro, hvor de kan agere uden at vække opsigt,« siger han i en pressemeddelelse.

Det er derfor vigtigt, at man benytter alle de virkemidler, man har til rådighed. Og heldigvis er flere af dem enkle og effektive.

»Indbrudstyven går altid efter huset, hvor der er mørkt, og al lys er slukket. Mit bedste råd er derfor at tænde lys i boligen. Det er et enkelt og effektivt middel, der gør det besværligt for indbrudstyven,« siger Brian Wahl Olsen.

Han understreger desuden, at det er vigtigt at sikre sit hus mod indbrud. Særligt også hvis din bolig allerede har været udsat for indbrud. For risikoen for at blive ramt igen, er væsentligt større.